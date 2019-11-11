Долар і євро просіли в обмінниках: курс валют 11 листопада

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 8 листопада на 0,42 коп. до 24,6606 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,13% до 24,3731 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,90 коп. до 26,8322 UAH/EUR, курс продажу знизився на 9,01 коп. до 27,2553 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3731 24,6606 26,8322 27,2553 3,43 3,93 Максимальний 24,4800 24,8500 27,0000 27,5500 3,78 5,00 Мінімальний 24,2000 24,5500 26,6000 27,0500 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, другий тиждень поспіль готівковий долар падає, а гривня зміцнюється. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 листопада, на 1,39 коп. до 24,5019 UAH/USD. Раніше міжбанк закрився зміцненням гривні.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.