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08 ноября 2019, пятница, 11:18 75
Экономика 2019-11-08T11:21:46+02:00
Українські Новини
Доллар и евро стремительно падают: курс валют перед выходными

Доллар и евро стремительно падают: курс валют перед выходными

Курс валют, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне
Доллар
Доллар

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,18 коп. до 24,6648 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,01 коп. до 24,3618 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 0,45 коп. до 26,8512 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,92 коп. до 27,3454 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,3618 24,6648 26,8512 27,3454 3,45 3,94
Максимальный 24,5000 25,3000 27,0500 27,8000 3,78 5,00
Минимальный 24,0000 24,5000 26,0000 27,1000 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, аналитики ГК Forex Club считают, что в ноябре гривна сможет сохранить позиции вблизи отметки 25 грн/долл. – на фоне высоких ожиданий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и поступления иностранных инвестиций в Украину.

Ранее НБУ разрешил физлицам покупать валюту и банковские металлы без ограничений.

Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,3% и ожидает роста на 3,5% в 2020 году.

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