Миколаївський зоопарк матиме дві нові тварини

Після того, як у серпні з Чехії в миколаївський зоопарк привезли жирафа , Угорщина вирішила передати 2 слонів за Європейською програмою збереження та розмноження рідкісних видів тварин.

Про це Українським Новинам повідомив представник зоопарку.

Слони Шанті (11 років) і Дінкар (9 років) народилися у Ганноверском зоопарку (Німеччина), але жили в містах Сегед і Веспрем (обидва - Угорщина). У природі слони доживають до 60-70 років, в неволі - до 80 років.

Раніше у Миколаївському зоопарку вже жив один слон, але він помер в 2009 році від самотності. Незалежно від виду, всі слони занесені в Червону книгу.

Як повідомляли Українські Новини, 26 квітня у Миколаївському зоопарку народилася вітрильна агама. Дитинча агами з'явився після 113-денної інкубації. Крім того, 27 липня у Миколаївському зоопарку народився малюк зебри.

Нагадаємо, в серпні Миколаївський зоопарк вирішив перевезти двох слонів з Угорщини та Нідерландів, перевезенням яких повинна була зайнятися компанія International Zoo Services Gmbh.

Також Одеський зоопарк домовився з вінницьким про обмін тваринами, серед яких були 2 філіна, муфлон, лань та шотландський поні.