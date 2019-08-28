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28 августа 2019, среда, 13:52 195
Lifestyle 2019-08-28T13:52:29+03:00
Українські Новини
В Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов

В Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов

В Николаевский зоопарк перевезут двух слонов из Венгрии и Нидерландов. Фото: origins.org.ua
В Николаевский зоопарк перевезут двух слонов из Венгрии и Нидерландов. Фото: origins.org.ua

Коммунальное предприятие "Николаевский зоопарк" решило перевезти двух азиатских слонов из зоопарков Веспрема (Венгрия) и Амерсфорта (Нидерланды).

Об этом Українським Новинам сообщили в Николаевском городском совете.

Сообщается, что перевозкой слонов займется компания International Zoo Services Gmbh (Германия) за 825 тыс. гривен.

Азиатский слон — второе по величине наземное животное после саванного слона.

В природе слоны доживают до 60-70 лет, в неволе - до 80 лет.

Как сообщали Українські Новини, 26 апреля в Николаевском зоопарке родилась парусная агама.  Детеныш агамы появился после 113-дневной инкубации.

Кроме того, 27 июля в Николаевском зоопарке родился малыш зебры.

5 июля в Одесском зоопарке потомство появилось у пары енотов-полоскунов. На свет появился мальчик.

Также, ранее мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко проверял, как идут работы по реконструкции столичного зоопарка. Сообщалось, что планируется сделать вход со стороны улицы Зоологической.

 

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