Медведь, венгерские овцы и филины: два зоопарка Украины договорились об обмене животными

Одесский зоопарк договорился с винницким зоопарком об обмене животными после того, как в одесском зоопарке родился енот-полоскун.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель зоопарка в Одессе.\r\nВ частности, в Одессу перевезут самца бурого медведя, ламу и 2 венгерских овец.\r\nВ зоопарк Винницы перевезут 2 филинов, муфлона, лань и шетлендского пони.\r\nРанее зоопарк Одессы передал Виннице зебру.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка. Также в Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов.\r\nТем временем Супрун призвала не посещать контактные зоопарки. По ее словам, общение с животными полезно, только если оно безопасно. Контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует. Также Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.\r\nКроме того, ко Дню влюбленных зоопарк Сиднея предлагал назвать самую ядовитую змею в честь бывшего партнера.\r\nРанее в одесском биопарке родился жирафенок редкого вида.