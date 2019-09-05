Медведь, венгерские овцы и филины: два зоопарка Украины договорились об обмене животными

Одесский зоопарк договорился с винницким зоопарком об обмене животными после того, как в одесском зоопарке родился енот-полоскун

Об этом Українським Новинам сообщил представитель зоопарка в Одессе.

В частности, в Одессу перевезут самца бурого медведя, ламу и 2 венгерских овец.

В зоопарк Винницы перевезут 2 филинов, муфлона, лань и шетлендского пони.

Ранее зоопарк Одессы передал Виннице зебру.

Как сообщали Українські Новини, Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка. Также в Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов.

Тем временем Супрун призвала не посещать контактные зоопарки. По ее словам, общение с животными полезно, только если оно безопасно. Контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует. Также Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.

Кроме того, ко Дню влюбленных зоопарк Сиднея предлагал назвать самую ядовитую змею в честь бывшего партнера.

Ранее в одесском биопарке родился жирафенок редкого вида.