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05 сентября 2019, четверг, 14:40 26
Общество 2019-09-05T14:45:40+03:00
Українські Новини
Медведь, венгерские овцы и филины: два зоопарка Украины договорились об обмене животными

Медведь, венгерские овцы и филины: два зоопарка Украины договорились об обмене животными

Медведь. Фото: pixabay
Медведь. Фото: pixabay

Одесский зоопарк договорился с винницким зоопарком об обмене животными после того, как в одесском зоопарке родился енот-полоскун.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель зоопарка в Одессе.

В частности, в Одессу перевезут самца бурого медведя, ламу и 2 венгерских овец.

В зоопарк Винницы перевезут 2 филинов, муфлона, лань и шетлендского пони.

Ранее зоопарк Одессы передал Виннице зебру.

Как сообщали Українські Новини, Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка. Также в Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов.

Тем временем Супрун призвала не посещать контактные зоопарки. По ее словам, общение с животными полезно, только если оно безопасно. Контактные зоопарки могут передавать опасные бактерии, способов борьбы с которыми не существует. Также Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.

Кроме того, ко Дню влюбленных зоопарк Сиднея предлагал назвать самую ядовитую змею в честь бывшего партнера.

Ранее в одесском биопарке родился жирафенок редкого вида.

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