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26 апреля 2019, пятница, 16:48 154
Жизнь 2019-04-26T16:51:49+03:00
Українські Новини
Парусная агама родилась в Николаевском зоопарке

Парусная агама родилась в Николаевском зоопарке

Парусная агама. Фото: Exolife
Парусная агама. Фото: Exolife

Детеныш парусной агамы (Hydrosaurus amboinensis) родился в Николаевском зоопарке.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель администрации зоопарка.

Детеныш агамы появился после 113-дневной инкубации.

Сейчас он размещен в специальном контейнере для содержания.

Парусная агама распространена на Филиппинских островах, островах Новая Гвинея, Сулавеси, Молуккских островах.

Поселяется в большинстве случаев в зарослях растений вдоль рек.

Характерная особенность ящерицы - кожаные складки на хвосте, похожие на паруса.

Природная популяция парусных ящериц в естественной среде обитания находится под угрозой исчезновения.

В природе агама живет около 15 лет.

Как сообщали Українські Новини, в одесском биопарке родился жирафенок редкого вида, а в Бангладеше родился уникальный бенгальский тигренок-альбинос.

Также ко Дню влюбленных зоопарк предложил назвать самую ядовитую змею в честь бывшего партнера.

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