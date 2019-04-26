Парусная агама родилась в Николаевском зоопарке

Детеныш парусной агамы (Hydrosaurus amboinensis) родился в Николаевском зоопарке.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель администрации зоопарка.\r\nДетеныш агамы появился после 113-дневной инкубации.\r\nСейчас он размещен в специальном контейнере для содержания.\r\nПарусная агама распространена на Филиппинских островах, островах Новая Гвинея, Сулавеси, Молуккских островах.\r\nПоселяется в большинстве случаев в зарослях растений вдоль рек.\r\nХарактерная особенность ящерицы - кожаные складки на хвосте, похожие на паруса.\r\nПриродная популяция парусных ящериц в естественной среде обитания находится под угрозой исчезновения.\r\nВ природе агама живет около 15 лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в одесском биопарке родился жирафенок редкого вида, а в Бангладеше родился уникальный бенгальский тигренок-альбинос.\r\nТакже ко Дню влюбленных зоопарк предложил назвать самую ядовитую змею в честь бывшего партнера.