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29 августа 2019, четверг, 17:53 41
Жизнь 2019-08-29T19:00:03+03:00
Українські Новини
Из Чехии в Николаевский зоопарк привезли жирафа

Из Чехии в Николаевский зоопарк привезли жирафа

Жирафы. Фото: bbc.com
Жирафы. Фото: bbc.com

Коммунальное предприятие "Николаевский зоопарк" привезло жирафа из зоопарка Оломоуц (Чехия). Об этом сообщил журналистам директор зоопарка Владимир Топчий, передают Українські Новини.

"Мы должны оплатить доставку - 11 тыс. евро и украинской таможне 40 тыс. гривен. Действительно это наш подарок городу к 230-летию", - сказал он.

Сам жираф достался зоопарку бесплатно. Ранее для жирафа подготовили специальный вольер.

Продолжительность жизни жирафа составляет около 25 лет, в неволе - около 35 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее Николаевский зоопарк решил перевезти двух слонов из Венгрии и Нидерландов.

Кроме того, в июне детеныши европейских пятнистых и белых ланей стали пополнением Одесского зоопарка.

Тем временем, снимок двух львов признан лучшей натуралистической фотографией на конкурсе в Лондоне.

5 июля в Одесском зоопарке потомство появилось у пары енотов-полоскунов. На свет появился очаровательный мальчик.

Также, Кличко показал, как идет реконструкция первой очереди столичного зоопарка.

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