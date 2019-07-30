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30 июля 2019, вторник, 22:19 65
Жизнь 2019-07-30T23:30:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка

Фото дня: в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка

Малыш зебры в Николаевском зоопарке. Фото: facebook.com/Владимир Топчий
Малыш зебры в Николаевском зоопарке. Фото: facebook.com/Владимир Топчий

В Николаевском зоопарке родился малыш зебры. Это случилось в субботу, 27 июля.

Радостную весть сообщил директор зоопарка Владимир Топчий и показала фото малыша на своей странице в Facebook.

"27 июля у нас родился малыш у зебры Чапмана. Назвали Пучей", – лаконично известил директор о пополнении в зверинце.

Кроме того, 22 июля в Николаевском зоопарке появился на свет и амурский тигренок.

Малыш зебры в Николаевском зоопарке. Фото: facebook.com/Владимир ТопчийМалыш зебры в Николаевском зоопарке. Фото: facebook.com/Владимир Топчий

Как сообщает Niklife, что вскоре в зоопарке должны появиться жирафы и слоны. В рамках программы, по которой в Николаевский зоопарк приедут слоны и жирафы, в иностранный зверинец будет отдан белый мишка Сметанка.

Как сообщали Українські Новини, Николаевский зоопарк в день полярного медведя опубликовал забавное видео своих питомцев.

В прошлом году в Николаевском зоопарке произошел весенний "бэби-бум" среди представителей диких кошек.

Кроме того, Николаевский зоопарк передал амурского леопарда по имени Рокот во "Парк кошек" (Нель во Франции).

Ранее два амурских тигра родились в Николаевском зоопарке.

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