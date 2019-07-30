Фото дня: в Николаевском зоопарке показали новорожденного зебренка

В Николаевском зоопарке родился малыш зебры. Это случилось в субботу, 27 июля.\r\nРадостную весть сообщил директор зоопарка Владимир Топчий и показала фото малыша на своей странице в Facebook.\r\n"27 июля у нас родился малыш у зебры Чапмана. Назвали Пучей", – лаконично известил директор о пополнении в зверинце.\r\nКроме того, 22 июля в Николаевском зоопарке появился на свет и амурский тигренок.\r\nМалыш зебры в Николаевском зоопарке. Фото: facebook.com\/Владимир Топчий\r\nКак сообщает Niklife, что вскоре в зоопарке должны появиться жирафы и слоны. В рамках программы, по которой в Николаевский зоопарк приедут слоны и жирафы, в иностранный зверинец будет отдан белый мишка Сметанка.\r\nКак сообщали Українські Новини, Николаевский зоопарк в день полярного медведя опубликовал забавное видео своих питомцев.\r\nВ прошлом году в Николаевском зоопарке произошел весенний "бэби-бум" среди представителей диких кошек.\r\nКроме того, Николаевский зоопарк передал амурского леопарда по имени Рокот во "Парк кошек" (Нель во Франции).\r\nРанее два амурских тигра родились в Николаевском зоопарке.