підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 листопада 2019, неділя, 10:15 30
Європа 2019-11-10T10:20:48+02:00
Українські Новини
Літак з пасажирами на борту загорівся під час рейсу з України в Єгипет

Літак з пасажирами на борту загорівся під час рейсу з України в Єгипет

пожежа, SkyUp, Пожежа в літаку

В аеропорту єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх загорівся літак української авіакомпанії SkyUp з пасажирами на борту.

Про це повідомило міністерство цивільної авіації Єгипту, передають Українські Новини.

Літак здійснював рейс із Запоріжжя, на борту було 189 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Відомо, що загорілося шасі після приземлення літака через виток масла з гідравлічної системи.

Пасажири і екіпаж літака були екстрено евакуйовані.

В прес-службі компанії відзначили, що посадка літака B737 UR-SQH, що виконував рейс SQP 7153 за маршрутом "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх", пройшла в штатному режимі.

При зарулюванні на стоянку було виявлено задимлення, яке швидко загасили працівники аеропорту без підключення спецтехніки.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії літак перед посадкою наповнився димом.

Раніше в "Шереметьєво" скасували рейс Sukhoi Superjet в Ригу через запах гару в салоні. Основною версією пожежі в літаку в "Шереметьєво" є помилка пілота. ЗМІ писали, що в пожежі літака в московському Шереметьєво загинув громадянин США.

Також літак у Борисполі сів через птаха, що влетіі у двигун.

Більше новин про: пожежа SkyUp Пожежа в літаку

Архів
Новини
Завтра в Києві вранці обмежать рух Північним мостом 11:30
Під Києвом жінка замовила вбивство коханки свого чоловіка 11:05
Літак з пасажирами на борту загорівся під час рейсу з України в Єгипет 10:15
ВМС провели перші ходові випробування катерів "Island" від США 09:50
Синоптики попередили киян про туман в неділю 09:20
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Перерахунок пенсій планують провести у квітні, - Маркарова 22:28
Силовики прийшли з обшуком у столичний бізнес-центр через корупцію в КМДА 14:59
більше новин
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше 17:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok