Літак з пасажирами на борту загорівся під час рейсу з України в Єгипет

Про це повідомило міністерство цивільної авіації Єгипту, передають Українські Новини.

Літак здійснював рейс із Запоріжжя, на борту було 189 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Відомо, що загорілося шасі після приземлення літака через виток масла з гідравлічної системи.

Пасажири і екіпаж літака були екстрено евакуйовані.

В прес-службі компанії відзначили, що посадка літака B737 UR-SQH, що виконував рейс SQP 7153 за маршрутом "Запоріжжя - Шарм-ель-Шейх", пройшла в штатному режимі.

При зарулюванні на стоянку було виявлено задимлення, яке швидко загасили працівники аеропорту без підключення спецтехніки.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ