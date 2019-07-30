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30 июля 2019, вторник, 11:48 39 Инфографика
Происшествия 2019-07-30T11:49:32+03:00
Українські Новини
Стала известна причина аварийной посадки самолета в Борисполе: в двигатель попала птица

Стала известна причина аварийной посадки самолета в Борисполе: в двигатель попала птица

Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Самолет, выполнявший рейс "Киев - Бангкок", 29 июля совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь" (Киевская область) из-за попадания птицы в двигатель.

Об этом сообщил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера вечером рейс МАУ PS271 Boeing 767-300 UR-GEC "Киев - Бангкок" совершил аварийную посадку в аэропорту "Борисполь", - написал Соколюк.

По предварительным выводам, в левый двигатель самолета попала птица.

На борту было 242 пассажира.

Самолет находился в аэропорту "Борисполь" около 6 часов, пассажиры были отправлены запасным самолетом Boeing 767-300 UR-GEA.

На данный момент самолет еще летит над бенгальскими заливом и не прибыл в пункт назначения.

Фото: Максим Соколюк/FacebookФото: Максим Соколюк/Facebook

Как сообщали Українські Новини, самолет, выполнявший рейс "Борисполь (Киевская область) - Шарм-эль-Шейх (Египет)", 17 мая совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса" из-за анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.

Ранее "запрещенный" самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в США из-за проблем с двигателем.

Больше новостей о: Самолет Двигатель Бангкок Птица украинские туристы экстренная посадка Аэропорт Борисполь

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