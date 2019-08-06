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06 августа 2019, вторник, 16:50 59
Европа 2019-08-06T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Испании самолет перед посадкой наполнился дымом

В Испании самолет перед посадкой наполнился дымом

Самолет в Испании наполнился дымом перед посадкой. Фото: Твиттер/lucyaabrown
Самолет в Испании наполнился дымом перед посадкой. Фото: Твиттер/lucyaabrown

Самолет British Airways, летевший из Лондона в Валенсию, наполнился дымом перед посадкой. Об этом пишет ЕП со ссылкой на The Local.

Так, сообщается, что рейс BA422 приземлился в аэропорту Манисес незадолго до 19:00 в понедельник. Пассажиры описывали пережитое как "безумие, которого раньше не случалось".

Отмечается, что некоторые жаловались на отсутствие информации со стороны экипажа касательно инцидента.

Однако в результате все пассажиры и экипаж благополучно покинули судно, используя аварийные надувные горки.

В заявлении British Airways подтвердила, что с рейсом BA422, следовавшим из Хитроу в Валенсию, произошел инцидент. Однако о его причинах пока ничего не известно.

"Самолет A321 приземлился, и все пассажиры и экипаж высадились. Команды British Airways помогают клиентам, которые находятся в терминале аэропорта", - заявили в компании.

Как сообщали Українські Новини, в "Шереметьево" отменили рейс Sukhoi Superjet в Ригу из-за запаха гари в салоне.

Ранее самолет в Борисполе сел из-за влетевшей в левый двигатель птицы.

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