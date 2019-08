В Испании самолет перед посадкой наполнился дымом

Так, сообщается, что рейс BA422 приземлился в аэропорту Манисес незадолго до 19:00 в понедельник. Пассажиры описывали пережитое как "безумие, которого раньше не случалось".

Отмечается, что некоторые жаловались на отсутствие информации со стороны экипажа касательно инцидента.

Однако в результате все пассажиры и экипаж благополучно покинули судно, используя аварийные надувные горки.

В заявлении British Airways подтвердила, что с рейсом BA422, следовавшим из Хитроу в Валенсию, произошел инцидент. Однако о его причинах пока ничего не известно.

"Самолет A321 приземлился, и все пассажиры и экипаж высадились. Команды British Airways помогают клиентам, которые находятся в терминале аэропорта", - заявили в компании.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl