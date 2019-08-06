В Испании самолет перед посадкой наполнился дымом

Самолет British Airways, летевший из Лондона в Валенсию, наполнился дымом перед посадкой. Об этом пишет ЕП со ссылкой на The Local.\r\nТак, сообщается, что рейс BA422 приземлился в аэропорту Манисес незадолго до 19:00 в понедельник. Пассажиры описывали пережитое как "безумие, которого раньше не случалось".\r\nОтмечается, что некоторые жаловались на отсутствие информации со стороны экипажа касательно инцидента.\r\nОднако в результате все пассажиры и экипаж благополучно покинули судно, используя аварийные надувные горки.\r\nВ заявлении British Airways подтвердила, что с рейсом BA422, следовавшим из Хитроу в Валенсию, произошел инцидент. Однако о его причинах пока ничего не известно.\r\n"Самолет A321 приземлился, и все пассажиры и экипаж высадились. Команды British Airways помогают клиентам, которые находятся в терминале аэропорта", - заявили в компании.\r\n\r\n.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com\/NT4Gtme9kl\r\n— Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в "Шереметьево" отменили рейс Sukhoi Superjet в Ригу из-за запаха гари в салоне.\r\nРанее самолет в Борисполе сел из-за влетевшей в левый двигатель птицы.