В пожаре самолета в московском Шереметьево погиб гражданин США, - СМИ

Гражданин США погиб при пожаре на самолете Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что в списке пассажиров лайнера числится гражданин США по имени Джереми Брукс. Его нет в списке выживших при ЧП с SSJ 100.

Брукс летел в Мурманск совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса. В Госдепартаменте США информацией о гибели американца не располагают. Подробности уточняются.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Ранее сообщалось, что погиб 41 человек.