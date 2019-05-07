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07 мая 2019, вторник, 09:07 112
Азия 2019-05-07T09:07:29+03:00
Українські Новини
Основной версией пожара в самолете в "Шереметьево" является ошибка пилота

Основной версией пожара в самолете в "Шереметьево" является ошибка пилота

Главной версией в расследовании уголовного дела об авиакатастрофе самолета SuperJet-100 авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту "Шереметьево" являются ошибки пилотов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Подозрения связаны с действиями пилотов при посадке самолета. Самолет вылетел из аэропорта в 18:02, через 14 минут после этого командир Денис Евдокимов вышел на связь с диспетчером по так называемому резервному каналу связи, сообщив, что в SSJ 100 попала молния, и это привело к отказу автоматики и основного канала радиосвязи. 

Источники "Коммерсанта" утверждают, что заход на посадку был сложным, из-за того, что автоматика не работала, самолет садился в ручном режиме. Он самолет совершал посадку с максимальной массой, из-за неизрасходованного топлива, а отсутствие полноценной радиосвязи с диспетчером создало для экипажа дополнительные сложности.  

Помимо этого, по информации издания, пилоты превысили и путевую и вертикальную скорости движения, поэтому касание бетонки оказалось жестким. Издание утверждает, что они спровоцировали "прогрессирующие" отскоки, так как пытались прижать нос воздушного судна к земле. Также среди возможных ошибок пилотов – то, что они решили лететь через грозовой фронт и поторопились приземлиться вместо того, чтобы выжечь керосин.

Как сообщали Українські Новини, лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В России назвали основные версии крушения самолета в "Шереметьево".

СМИ писали, что в пожаре самолета в московском Шереметьево погиб гражданин США.

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