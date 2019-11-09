Бородянський здав назад: передумав вводити стандарти новин, хоча указ Зеленського не скасував

Після того, як ініціатива Зеленського розробити законопроект викликала шквал критики провідних медійників України, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський назвав доручення Президента Володимира Зеленського Кабінету Міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа відповідно до вимог і стандартами до новин термінологічним непорозумінням.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Шановні журналісти! Вас прав мулових стурбувало і обурило наявність в указі Президента слів про встановлення "вимог і стандартів новин". Це термінологічне непорозуміння, які виникають через неправдиве застосування терміна "стандарти новин" в документах МКМС. Ми не збиралися і не збираємося регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійного співтовариства ", - написав міністр.

Міністр додав, що в планах ввести поняття" небезпечна інформація "," дезінформація "," недостовірна інформація ". "Що дуже важливо в умовах інформаційної війни з РФ і можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором. Введення визначень характеру інформації, як новинна, розважальна, гумористична і т. п. Разом з можливим зобов'язанням позначати розповсюджуваний контент відповідно до того видом контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян та реалізацією їх права на інформацію ", - додав он.

Бородянскій нагадав, що в країнах з усталеними демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання медіа, питання стандартів вирішено кодексами професійної етики та стандартів, за неухильним дотриманням яких стежить професійне співтовариство.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у своєму виступі з парламентської трибуни голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про плани прийняти новий закон, який введе додаткові обмеження для ЗМІ і принцип "фінансового fair play".

У той же час, на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які не проводилися понад 10 років, у Раді зібралися 600 журналістів. Зеленський Генпрокуратура і СБУ журналістів проігнорували. До них вийшов міністр Бородянський і, дивлячись в очі, почав погрожувати в'язницею. Він хоче ввести кримінальну відповідальність за нібито маніпуляції в ЗМІ. Хто буде визначати "маніпуляції", не уточнюється. Це хамське виступ викликав хвилю обурення. Центральним на слуханнях стало виступ голови Спілки журналістів, який розкритикував ініціативу влади.