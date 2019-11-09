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09 листопада 2019, субота, 12:49 19
ЗМІ 2019-11-09T15:30:02+02:00
Українські Новини
Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, незважаючи на критику цієї ідеї журналістами

Зеленський доручив написати законопроект про роботу медіа, незважаючи на критику цієї ідеї журналістами

Законопроект, ЗМІ, Володимир Зеленський
Фейк. Фото: shutterstock.com
Фейк. Фото: shutterstock.com

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 31 грудня 2019 року внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо врегулювання діяльності медіа у відповідності з вимогами і стандартами до новин, незважаючи на те, що ця ініціатива раніше викликала шквал критики з боку журналістів.

Про це йдеться в указі № 837 від 8 листопада, передають Українські Новини.

Зеленський доручив Кабміну розробити і внести в Раду законопроекти: щодо врегулювання діяльності медіа в Україні, передбачивши, зокрема, положення про вимоги та стандарти новин, механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

Також Президент доручив до 2020 року внести в Раду законопроект про подальший розвиток національної кінематографії, а також забезпечення належної підготовки до участі в літніх XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських іграх у Токіо (Японія) в 2020 році.

Крім того, Зеленський доручив Кабміну до 31 грудня 2020 року розробити і внести до парламенту проект Житлового кодексу, проект закону "Про стимулювання розвитку регіонів" (нова редакція); проект закону україни "Про місцеве самоврядування в Україні" (нова редакція).

Крім того, Президент доручив Кабміну до 31 березня 2020 року розробити і внести на розгляд Ради законопроект про створення в системі Міністерства оборони військової поліції як правоохоронного органу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у своєму виступі з парламентської трибуни голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про плани прийняти новий закон, який введе додаткові обмеження для ЗМІ і принцип "фінансового fair play".

У той же час, на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які не проводилися понад 10 років, у Раді зібралися 600 журналістів. Зеленський Генпрокуратура і СБУ журналістів проігнорували. До них вийшов міністр Бородянський і, дивлячись в очі, почав погрожувати в'язницею. Він хоче ввести кримінальну відповідальність за нібито маніпуляції в ЗМІ. Хто буде визначати "маніпуляції", не уточнюється. Це хамське виступ викликав хвилю обурення. Центральним на слуханнях стало виступ голови Спілки журналістів, який розкритикував ініціативу влади.

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