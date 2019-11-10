Шапки і парасольки можна прибрати до шафи: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Після того як синоптики попереджали, що морозів чекати ще нескоро, прогноз погоди на середину листопада підтверджує їхні слова, тому що з кожним днем наступного тижня не те, що не буде холоднішати, - навпаки, ставатиме все тепліше. Поривчастого вітру, снігу, дощів і інших опадів українці поки що можуть не чекати, бабине літо відступати не збирається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передають Українські Новини.

Так, ц неділю, 10 листопада, погода по всій Україні буде однаково хмарна, лише в Західних областях трохи покапає дощ. Температура вдень триматиметься на рівні +12...+14 градусів, на Півдні доходячи до +19 градусів, а в Сумах опускаючись до +11. При цьому нічні градуси ще не опустяться до нульової позначки - найхолодніше буде на Сході та місцями на Заході, де температура вночі становитиме +6...+8 градусів. Найтепліше буде в Києві - +9...+11 градусів вночі.

У понеділок, 11 листопада, на Заході України погода різко зміниться, тому що відійдуть хмари і вигляне сонце, яке підніме температуру до +12...+14 градусів. Однак опади очікуються в Центральних і Північних областях. У Києві, Кропивницькому, Черкасах, Чернігові, Сумах та Полтаві буде капати дощ. На Сході і Півдні погода практично не зміниться, хіба що потеплішає до +15...+17 градусів вдень.

У вівторок, 12 листопада, сонце перекинеться на північні області України, а по всій країні буде суха і аномально тепла для листопада погода. Температура повітря в середньому становитиме +14...+16 градусів, вночі - +6...+8 градусів. Однак градуси трохи спадуть вночі на заході: при денних +10...+12 градусів вночі очікується +3...+5. У Києві опадів не очікується, вдень буде +10...+12 градусів.

До середи, 13 листопада, вже по всій країні з-за хмар буде визирати сонце, через яке температура буде доходити до +16...+18 градусів. Винятком стануть Східні області - там очікується +10...+12 градусів, вдень +4...+6 вночі. У Західних областях навіть вночі +9...+11 градусів. У Києві також без опадів, удень +14...+16 градусів, вночі - +7...+9. Парасольки і теплі речі українцям у середу точно діставати не варто.

У четвер, 14 листопада, погода в Україні істотно не зміниться, однак почне поступово холоднішати. В середньому температура по країні вже буде +12...+14 градусів, саме такий рівень очікується і в столиці. На Заході, як і раніше буде тепло і тільки Ужгород затягне хмарами і піде дощ. В інших областях країни опадів не очікується.

Карти: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, вчені та екологи б'ють на сполох через надзвичайну ситуацію з кліматом на Землі. Тим часом жовтнева погода побила рекорди тепла майже по всьому світу.

Крім того, синоптик дав прогноз на всю зиму.