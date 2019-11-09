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09 ноября 2019, суббота, 13:52 84 Карта
Общество 2019-11-09T13:52:12+02:00
Українські Новини
Аномальное тепло не хочет уходить: в воскресенье в Украине днем будет до +20

Аномальное тепло не хочет уходить: в воскресенье в Украине днем будет до +20

Погода, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные
Прогноз погоды. Фото: pixabay
Прогноз погоды. Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют, что аномальное тепло в Украине продержится до конца ноября, 10 ноября в Киеве облачно, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем местами дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем местами дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +10…+16 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов; в Запорожской области ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, циклоны и фронты несут холод с дождями в Украину. Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму с экстремальными морозами и суровой погодой. А согласно прогнозу Гирометцентра, выходные в Украине начнутся теплой дождливой погодой.

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