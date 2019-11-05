Суровая погода с экстремальными морозами: синоптик дал прогноз на всю зиму

Вто время, как прогнозы синоптиков на грядущую зиму существенно отличаются друг от друга, обещая сильные снегопады, однако в целом теплую погоду как для этого времени года, в одном мнения погодных экспертов едины - нас ждут резкие перепады погоды из-за расшатанного климата.

Об этом у себя в Facebook написал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

"Ежегодно в преддверии зимнего сезона наших граждан "ужасают" суровой и затяжной зимой. Однако, пугать людей тем, что именно такой будет нынешняя зима, пока нет никаких оснований", - написал он.

В то же время, делать точные прогнозы сейчас достаточно сложно из-за расшатанности климата.Но общие тенденции, по словам синоптика прослеживаются следующие: зим как 50-60 лет назад больше не будет. Теперь это время года будет преимущественно теплым, дождевым, однако с волнами экстремальных морозов.

"За последние 30 лет средняя температура зимы составляет 2-4º мороза, абсолютный минимум температуры -33 ° (зима 1986-87 гг.), абсолютный максимум + 17 ° (зима 1988-89 гг.). Сумма осадков за сезон 96 мм, больше всего - в декабре 36 мм. Средняя дата устойчивого залегания снежного покрова 14 грудня, востока - 17 марта. Средняя высота за зиму составляет 21 см, максимальная - 65 см (1984-85 гг.), В палатках - до 100 см. Средняя толщина льда на реках - 25 см, на водохранилище - 35 см, наибольшая 70-90 см. Промерзание почвы возможно на глубину 40-50 см, в отдельные периоды - до 110 см", - написал Постригань.

По его мению, в третьей декаде ноября происходит переход к зимнему режиму погоды, среднесуточная температура переходит через 0º, идут осадки в виде дождя и снега, мокрого снега.

В то же время, согласно ориентировочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического центра по территории Украины на зимний период 2019-2020 годов, в ноябрь-декабря 2019 года и в марте 2020 средняя месячная температура ожидается близкой к норме, в январе-феврале 2020 выше на 1-1,5 градуса средней температуры за базовый период метеорологических наблюдений (1981-2010 гг.).

Также, как утверждает синоптик, нынешней зимой, погода может резко меняться. В частности, ожидаются кратковременные, но достаточно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.

Погода на две недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. А пока в Украину пришло апрельское тепло.