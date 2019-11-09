Обстріли в зоні ООС не припинилися: поранено воїна ЗСУ

В той час, як російські війська зірвали розведення військ в Петровському Донецької області, бойовики 11 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил 8 листопада, 1 військовий отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС в Facebook, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гармат БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 3 обстрілу. 8 обстрілу бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ".

"За минулу добу, 8 листопада, внаслідок обстрілу, поранений один військовослужбовець збройних сил. Також від поранень, отриманих напередодні в лікувальному закладі помер ще один український вояк", - зазначає ООС.

З початку доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 20 раз обстріляли позиції сил ООС 7 листопада, 1 військовий загинув і 4 були поранені.

Також бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського. Раніше двоє українських військових були поранені бойовиками на Донбасі.

Тим часом командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені.