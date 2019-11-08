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08 ноября 2019, пятница, 14:21 192
Силовые структуры 2019-11-08T14:33:34+02:00
Українські Новини
Россия сорвала разведение войск в Петровском, - штаб ООС

Россия сорвала разведение войск в Петровском, - штаб ООС

разведение сил, Разведение войск, Петровское, Штаб ООС
Военные. Фото: ООС/Facebook
Военные. Фото: ООС/Facebook

Российские войска сорвали разведение войск в Петровском Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона была готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Дата была определена с учетом времени от последнего нарушения режима прекращения огня на участке разведения № 3, который был зафиксирован 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ от 31 октября", - сказано в нем.

Отмечается, что сообщение о готовности к разведению в пятницу от вражеской стороны не последовало.

В сообщении говорится, что таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу утром украинская сторона заявила о готовности начать разведение войск около Петровского Донецкой области в 12:00 в пятницу.

После этого специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что разведение войск около Петровского начнется в 12:00 9 ноября.

1 ноября разведение войск в Золотом закончилось.

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