Боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского

Боевики с начала суток 35 минут обстреливали Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

За минувшие сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил четыре обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты осуществили три обстрела: у Орехова - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Свободного - из АГСов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

За минувшие сутки и с начала нынешних потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, что на Донбассе из-за мощного обстрела боевиков школу срочно эвакуировали в бомбоубежище.

Также ООС считает, что никакой угрозы из-за разведения войск для местного населения не существует.