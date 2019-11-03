Двое украинских военных ранены боевиками на Донбассе

После того, как на Донбассе боевики ранили бойца ВСУ 31 октября, б

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 9 обстрелов.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены. Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

Также ООС считает, что никакой угрозы из-за разведения войск для местного населения не существует.