Двое украинских военных ранены боевиками на Донбассе

После того, как на Донбассе боевики ранили бойца ВСУ 31 октября, боевики 15 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) 2 ноября, двое украинских военнослужащих ранены. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. "2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 9 обстрелов. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Как сообщали Українськi Новини, командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены. Тем временем большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР". Также ООС считает, что никакой угрозы из-за разведения войск для местного населения не существует.