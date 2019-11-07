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07 ноября 2019, четверг, 09:52 228
Силовые структуры 2019-11-07T12:30:04+02:00
Українські Новини
Обострение в зоне ООС: за сутки осколками ранены четверо воинов ВСУ

Обострение в зоне ООС: за сутки осколками ранены четверо воинов ВСУ

ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Штаб ООС Facebook
ООС. Фото: Штаб ООС Facebook

В то время, как разведение войск в Петровском перенесли, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 6 ноября, 4 украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов возле Песков, Водяного и Тарамчука. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 5 раз обстрелял позиции ООС возле Травневого, Зайцевого, Крымского, Новотошковского и Луганского.

6 ноября осколочные ранения получили 4 военнослужащих Объединенных сил.

С начала текущих суток боевики осуществили 2 обстрела.

Как сообщали Українськi Новини, боевики устроили мощный получасовой обстрел Крымского. Ранее двое украинских военных были ранены боевиками на Донбассе.

Тем временем командование операции заявило, что в октябре на Донбассе убиты 33 боевика, 63 ранены. 

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