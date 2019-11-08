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08 листопада 2019, пʼятниця, 20:58 9
Фінанси 2019-11-08T21:15:01+02:00
Українські Новини
Міжбанк закрився зміцненням гривні

Міжбанк закрився зміцненням гривні

Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок
Гривні.
Гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 8 коп. в п'ятницю зміцнився на 1 коп. до 24,50 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,45-24,50 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,47-24,50 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,49-24, 52 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,61% з 27,72 UAH/USD до 24,50 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 7 листопада, на 6,19 коп. до 24,6576 UAH/USD. Також експерт дав прогноз курсу валют в обмінниках і на міжбанку. Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року.

Тим часом НБУ дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень.

 
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