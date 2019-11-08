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  • Їжа подорожчала, а комуналка - знизилася: інфляція за підсумками жовтня
08 листопада 2019, пʼятниця, 16:15 10
Економіка 2019-11-08T17:15:02+02:00
Українські Новини
Їжа подорожчала, а комуналка - знизилася: інфляція за підсумками жовтня

Їжа подорожчала, а комуналка - знизилася: інфляція за підсумками жовтня

інфляція, споживчі ціни, інфляція в Україні, ріст інфляції, Держслужба статистики
Інфляція. Фото: pixabay
Інфляція. Фото: pixabay

У той час як Мінекономіки поліпшило прогноз інфляції з 6% до 5,5%, у жовтні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в жовтні підвищилися на 0,9%, на одяг і взуття - підвищилися на 1,9%, на житлово-комунальні послуги - знизилися на 0,4%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я , - підвищилися на 0,3%, на освіту - підвищилися на 0,4%.

Порівняно з жовтнем 2018 року в жовтні 2019 року споживчі ціни підвищилися на 6,5%. У січні-жовтні інфляція становила 4,2%.

У вересні інфляція становила 0,7%, у січні-вересні - 3,4%. У 2018 році було зафіксовано інфляцію 9,8%, в 2017 році - інфляцію 13,7%, в 2016 році - інфляцію 12,4%, в 2015 році - інфляцію 43,3%, в 2014 році - інфляцію 24,9%.

Державний бюджет на 2019 рік передбачає зростання інфляції на рівні 7,4%.

Як повідомляли Українські Новини, експерт вважає, що зростання пенсії в 2020 році залежить від рівня інфляції. Також НБУ підвищив прогноз зростання ВВП з 3% до 3,5% і зберіг прогноз інфляції. Тим часом ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%.

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