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07 ноября 2019, четверг, 06:20 2108
Экономика 2019-11-07T06:20:02+02:00
Українські Новини
Пенсии вырастут в 2020 году: насколько существенно изменятся выплаты

Пенсии вырастут в 2020 году: насколько существенно изменятся выплаты

Инфляция, Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

Повышение пенсий в 2020 году ожидается, однако несущественное, о чем заявил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом доктор экономических наук Алексей Плотников уточнил, что максимум, на который могут рассчитывать пенсионеры в следующем году - это индексация на уровень инфляции, сообщает "Сегодня".

"Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан", – рассказал Плотников.

На практике повышение пенсионных выплат будет происходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

"Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции", – отметил Плотников.

По его мнению, проект госбюджета на 2020 году и в целом нельзя назвать "социальным".

"Не вижу никаких социальных направленностей, особенно в сторону пенсионеров... Там и сокращение общего объема субсидий в сравнении с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды небольшие", – резюмировал экономист.

Как сообщали Українські Новини, пенсии "перевалили" за 10 тысяч гривен. Также Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь.

Тем временем Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет.

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