Дубневич вніс понад 50 млн гривень застави ще до арешту, - адвокат

Депутат Верховної Ради Ярослав Дубневич (група "За майбутнє"), якого взяли під варту й встановили заставу 90 млн гривень, вніс до арешту понад 50 млн гривень застави.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Станіслав Пелюк.

"Вніс понад 50 млн. Точну суму назвати не можу", - сказав адвокат.

За його словами, ці гроші були внесені ще до арешту.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила залучити його до кримінальної відповідальності. За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень. Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.

Також 2 листопада суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів. Однак Дубневич заявив, що здивований заставою і не знає, де зможе дістати такі гроші. Він заявив про намір подати апеляцію на рішення суду про заставу. А захист депутата заявляв, що він не винен і просив не обирати йому ніякий запобіжний захід.