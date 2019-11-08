Ситуація на Донбасі загострилася: загинув боєць ЗСУ, четверо поранені

В той час, як в Петровському на п'ятницю, 8 листопада, заплановано початок розведення військ, за минулу добу, 7 листопада, на Донбасі проросійські бойовики 20 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців. Один боєць загинув, ще четверо отримали поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

"7 листопада збройні формування Російської Федерації і її найманці 20 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також, ворог застосовував протитанкові керовані ракети", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські окупаційні війська здійснили 10 обстрілів. Три з них, з великокаліберних кулеметів, РПГ, автоматичних гранатометів і протитанковими керованими ракетами, вони влаштували поблизу Авдіївки. Тричі неподалік Водяного стріляли з мінометів калібру 82 мм, знарядь БМП-1 і БМП-2, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В районі Пісків вівся вогонь з РПГ і стрілецької зброї, поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів. У Опитного окупанти вдарили з СПГ, а неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

Також 10 ворожих обстрілу зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Зокрема, двічі поблизу Кримського стріляли з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем. Ще два обстрілу, з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, окупанти влаштували біля Південного. Двічі в районі Луганського ворог вдарив з мінометів калібру 82 мм та автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Хутора Вільного застосували ручні протитанкові і підствольні гранатомети і стрілецьку зброю. Ще двічі у Новолуганского стріляли з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Майорська вівся вогонь з ручних і станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Вчора, 7 листопада, внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець збройних сил, ще четверо наших захисники отримали поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 6 листопада, 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше бойовики влаштували потужний півгодинний обстріл Кримського. Раніше двоє українських військових були поранені бойовиками на Донбасі.

Тим часом командування операції заявило, що в жовтні на Донбасі вбито 33 бойовика, 63 поранені.