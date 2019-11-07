Разведение войск в Петровском начнется завтра в 12:00, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское Волновахского района Донецкой области начнется 8 ноября в 12:00. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

Аваков уточнил, что мероприятия начнутся при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций.

Свои слова он продублировал в Twitter.

"Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения!",- написал Аваков в четверг.

Скриншот: Twitter/Arsen Avakov





Как сообщали Українські Новини, послы США, Германии, Франции и Великобритании вместе с представителями Офиса Президента, Кабинета Министров и силовиками посетили украинские позиции в районе населенного пункта Богдановка (Петровское) Донецкой области, где должен состояться очередной этап разведения сил и средств.



1 ноября разведение войск в Золотом Луганской области завершилось.



Ранее Зеленский заявил, что ТГК договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.



Тем временем Москва обрадовалась разведению войск в Золотом.





