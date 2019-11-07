Дубневича взяли під варту й встановили заставу 90 млн гривень

Суд взяв під варту депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича (депутатська група "За майбутнє"), з якого 31 жовтня Верховна Рада зняла недоторканність, і призначив 90 мільйонів гривень застави. Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".



"Щойно суд взяв Дубневича під варту і дав 90 млн гривень застави. Взяття під варту в залі суду. Дубневич може вийти, якщо внесе 90 лямів. Добраніч", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Рада зняла недоторканність з депутата Дубневича ("За майбутнє") і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності.

За версією слідства, дії депутата спричинили збитки державі у розмірі 93,277 млн гривень.

Також Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру в причетності до заволодіння 93 млн гривень держкоштів.



Крім того, НАБУ і САП просили суд заарештувати депутата Дубневича.



2 жовтня суд відмовився заарештовувати Дубневича і відпустив його під заставу в 100 мільйонів.



29 жовтня у братів Дубневичів проводилися обшуки в рамках справи про відмивання і легалізацію понад 2 млрд гривень.