Порошенко 17 разів не з'явився на допит в ГБР, - депутат

Колишній президент України Петро Порошенко 17 разів не з'явився на допит у Держбюро розслідувань. Про це повідомив депутат "Слуги народу" Максим Бужанський у своєму Telegram.

"Порошенко в 17й раз не з'явився на допит. У світлі обіцяних посадок навесні, це прям Сімнадцять Миттєвостей Весни", - написав він.

Скріншот: Telegram/Макс Бужанський

Зазначимо, у четвер, 7 листопада, було заплановано черговий допит Порошенка. До цього, 5 листопада, він також не прийшов на допит.



Як повідомляли Українські Новини, ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Раніше колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив, що колишньому Президенту Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії з бюджету.



13 вересня Порошенко дав свідчення Державному бюро розслідувань за справою про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки.



Тим часом ДБР відкрило справу на Порошенка через недостовірне декларування.