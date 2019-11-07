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07 листопада 2019, четвер, 10:48 127
Силові структури 2019-11-07T11:05:28+02:00
Українські Новини
Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Поліція відкрила справу за фактом бійки Ляшка з Герусом

Олег Ляшко, Андрій Герус, Бійка, Поліція, відкриття справи
Бійка Геруса і Ляшко. Скріншот: Ukranews.com/YouTube
Бійка Геруса і Ляшко. Скріншот: Ukranews.com/YouTube

Головне управління поліції в Київській області відкрило кримінальне провадження за фактом бійки колишнього голови фракції "Радикальної партії", екс-депутата Верховної Ради Олега Ляшка з головою комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Поліція відкриває справу і буде розслідувати", - сказав він.

За його словами, в поліцію ніхто з сторін бійки не звертався - ні Ляшко, ні Герус.

Тому справу за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу не відкривалася.

Поліція не уточнила, за якою статтею розпочато розслідування.

В рамках справи поліція має намір допитати самого Ляшка, а також очевидців - співробітників аеропорту.

Як повідомляли Українські Новини, Герус заявив, що міняти "зелений" тариф не планують, а російської електроенергії в Україні лише 1%.

Раніше Мосійчук побився з Ляшком і вдарив його палицею по лобі перед виходом з "радикалів". Також Ляшко намагався прорватися на консультації Зеленського, ведучи трансляцію з телефону.

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