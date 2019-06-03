Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов"

В последнее время Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" выкладывает очень мало фотографий в социальные сети, а на телеэфирах его стараются не показывать крупным планом. Дело в том, что у 46-летнего народного депутата - шишка на лбу, которую он тщательно скрывает. Изданию "Страна" стало известно, откуда она появилась у Ляшко.\r\nВ сообщении издания говорится, что отметину на лбу Ляшко поставил Игорь Мосийчук еще до выхода из "Радикальной партии". Вернее, метко ударил его своей тростью. \r\n\r\nКак стало известно, конфликт произошел около двух недель назад. "Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказывает "Стране" источник из партии.\r\nДело было до выхода Игоря из партии. 47-летний Мосийчук думал давно ее покинуть, и это понимали по его эфирам, постам в социальных сетях и действиям. Публичная огласка была делом времени.\r\nСам Олег Ляшко отреагировал на решение соратника уйти из партии колко и агрессивно: "Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче".\r\n\r\nРана на лбу Ляшко еще полностью не зажила, фото: NewsOne\r\nМы дозвонились Игорю Мосийчуку, чтобы узнать был ли конфликт и получили очень ожидаемый ответ.\r\n"Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21-го июля, а может, напишу о них в своих мемуарах, когда выйду на политическую пенсию", - сказал "Стране" нардеп.\r\nКак рассказали источники из партии, "внутренний кодекс настоящего радикала" не позволяет ни при каких обстоятельствах выносить сор из избы, чтобы не давать повода сплетням.\r\nИгорь Мосийчук и его трость, фото: facebook.com\r\nКстати, для Мосийчука вообще обычное дело применять силу во время конфликтов. Интересно, что около года назад на канале NewsOne он вел дискуссию с депутатом Сергеем Лещенко (тогда еще БПП) и поставил ему в упрек посещение "Марша равенства", на что Лещенко сказал, что "развивать тему гей-парада" стоит лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, имея ввиду слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. После эфира Мосийчук ударил тростью Лещенко, возмутившись словами о своем тогда еще шефе.\r\nНапомним, что депутат Мосийчук пришел на телеэфир пьяным и нагородил купу глупостей. Обзывал зрителей, крестился и чудил. Тут видео.\r\nРанее Мосийчук заявил о выходе из Радикальной партии.\r\nТакже Мосийчук признался, что его жена сбила скутериста.