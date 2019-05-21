Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Фейсбук

Депутат Олег Ляшко, который приехал в Администрацию Президента на велосипеде, пытался пройти на консультации главы государства Владимира Зеленского, ведя при этом онлайн-трансляцию в своем аккаунте в Facebook.\r\nТак, Ляшко запустил онлайн-трансляцию перед консультациями с Зеленским, аргументируя это тем, что новый Президент обещал "открытость" власти.\r\nТакже Ляшко отметил, что будет предлагать Зеленскому провести консультации в прямом эфире.\r\nОднако на входе в зал, где будет проходить мероприятие, Ляшко не разрешила пройти охрана. Охранники остановили депутата, и попросили его оставить телефон.\r\nКогда в объективе камеры Ляшко появился Зеленский, депутат попытался задать Президенту вопрос, однако ему это не удалось.\r\nПосле многочисленных попыток прорваться с телефоном, Ляшко все-таки оставил его и вошел в зал.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Парубий и главы фракций Рады прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским.\r\nРанее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.