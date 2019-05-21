Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Фейсбук

Депутат Олег Ляшко, который приехал в Администрацию Президента на велосипеде, пытался пройти на консультации главы государства Владимира Зеленского, ведя при этом онлайн-трансляцию в своем аккаунте в Facebook.

Так, Ляшко запустил онлайн-трансляцию перед консультациями с Зеленским, аргументируя это тем, что новый Президент обещал "открытость" власти.

Также Ляшко отметил, что будет предлагать Зеленскому провести консультации в прямом эфире.

Однако на входе в зал, где будет проходить мероприятие, Ляшко не разрешила пройти охрана. Охранники остановили депутата, и попросили его оставить телефон.

Когда в объективе камеры Ляшко появился Зеленский, депутат попытался задать Президенту вопрос, однако ему это не удалось.

После многочисленных попыток прорваться с телефоном, Ляшко все-таки оставил его и вошел в зал.

Как сообщали Українські Новини, Парубий и главы фракций Рады прибыли в Администрацию для консультаций с Зеленским.

Ранее Зеленский заявил о роспуске Рады после принятия присяги.