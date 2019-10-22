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22 октября 2019, вторник, 14:04 341
Экономика 2019-10-22T14:12:27+03:00
Українські Новини
Российской электроэнергии в Украине только 1%, - Герус

Российской электроэнергии в Украине только 1%, - Герус

Электроэнергия, Россия, импорт электроэнергии, Андрей Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что импорт электрической энергии из России, который был возобновлен 1 октября, составляет менее 1% от общего потребления электроэнергии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Импорт из России составляет 170 МВт, это менее 1% от мощности в суточный максимум нашего потребления", - написал Герус.

При этом он добавил, что импорт электроэнергии из России облагается пошлиной в размере 2%.

Также Герус отметил, что общий импорт электроэнергии из Словакии, Венгрии, России и Беларуси составляет около 750 МВт.

В свою очередь, общий экспорт электроэнергии в Венгрию и Молдову составляет 600 МВт.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава НКРЭКУ заявил, что импорт электроэнергии из России возвращает Украину в зависимость от Кремля.

Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России.

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