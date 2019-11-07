У той час як закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду вступив в силу, Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) достроково припинила свої повноваження.

Про це йдеться в законі №1008 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", опублікованому у парламентській газеті "Голос України" 6 листопада і набрав чинності 7 листопада, передають Українські Новини.

З дня набрання чинності законом повноваження членів ВККС припиняються, а новий керівник секретаріату комісії призначається за результатами конкурсу.Новий склад комісії буде скорочено з 16 до 12 членів. Його зобов'язаний сформувати Вища рада правосуддя протягом 90 днів, тобто до 7 лютого. Термін повноважень нових членів комісії становитиме 4 роки.

Одна і та ж особа не зможе здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів два терміни поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а 31 жовтня парламент розблокував підписання закону, хоча Пленум Верховного Суду просив Президента ветувати цей закон.

Раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 та закликали Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення. Також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.