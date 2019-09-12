Изменения системы правосудия по законопроекту №1008 не могут быть приняты без открытой дискуссии - международные эксперты

Изменения системы правосудия по законопроекту №1008 не могут быть приняты без открытой дискуссии - международн

Международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, такие оценки прозвучали во время Международного консультативного совета при ВСП.

«Европейский Союз и Проект Европейского Союза «Право-Justice» не поддерживают таких быстрых решений без обсуждения и глубокого анализа», - сказал координатор сектора верховенства права и борьбы с коррупцией Представительства Европейского Союза в Украине Манфредас Лимантас.

По словам эксперта, Представительство Европейского Союза в Украине и в дальнейшем будет предоставлять замечания для усовершенствования законопроекта №1008 до того, как ЕС будет номинировать международных экспертов со стороны организации.

По его словам, сокращение в два раза состава Верховного Суда не решит существующих проблем, а наоборот - может ухудшить ситуацию.

Также он критически высказался относительно предусмотренного законопроектом применения механизма люстрации, предложенного механизма привлечения международных экспертов, сжатых временных рамок для отбора экспертов и недостаточно определенных условий их работы.

«Мы поддерживаем системный подход к реформам. Нужно рассматривать вопрос подсудности Верховного Суда, вводить процессуальные фильтры, организовать работу суда и т.п. перед тем, как принимать такие радикальные меры», - сказал Лимантас.

Эксперт Проекта Европейского Союза «Право-Justice», судья Анна Адамская-Галлант (Польша) поддержала негативные экспертные выводы, в частности, предусмотренного в законопроекте №1008 уменьшения количества судей Верховного Суда.

«Это очень опасный сигнал, потому что это подтверждает мнение, что суды всегда политизированы, ведь каждая новая власть начинает с изменения судов. И все доноры представили общее мнение, что мы противники этого решения», - отметила Адамская-Галлант.

Заместитель руководителя программы USAID «Новое правосудие» Наталья Петрова сообщила, что представители донорского сообщества выразили свою обеспокоенность по поводу ряда положений законопроектов об изменениях в системе правосудия.

«Общественные организации указывают, что судебная реформа провалилась. Однако очень важно определиться с понятием, что значит «судебная реформа провалилась». При этом, надо проанализировать, что удалось, что нет, что не доработано, что надо исправить. Точечные изменения не дают картину, куда мы идем», - сказала Петрова.

Поддержали предостережения международных экспертов и присутствовавшие представители Консультативной миссии Европейского Союза, украино-канадского проекта поддержки судебной реформы, Программы развития коммерческого права Министерства торговли США (CLDP) и другие.

Напомним, 11 сентября дипломаты Евросоюз и Канады выступили с совместной позицией относительно законопроектов №1008 и №1032.

Руководители дипломатических миссий призвали начать тщательный консультативный процесс по этим законопроектам и привлечь к нему соответствующих юридических экспертов, гражданское общество и международное сообщество.

Дипломаты предостерегли от того, что наскоро принятые несовершенные законы могут серьезно подорвать реформаторские усилия, бросить тень на чистоту намерений нового правительства и привести к непредсказуемым последствиям.

Западные партнеры напомнили представителям украинской власти, что за судебной реформой будут внимательно наблюдать бизнес-сообщество и иностранные инвесторы, ведь предсказуема и независимая судебная система - ключевой фактор для привлечения и поддержки иностранных инвестиций.

Кроме этого они напомнили, что ЕС и Канада являются главными партнерами Украины в течение последних нескольких лет и в рамках партнерства Укриане была предоставлена ​​значительная политическая, финансовая и техническая поддержка в ряде отраслей.