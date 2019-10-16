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16 октября 2019, среда, 13:44 247
Судебная власть 2019-10-16T13:47:53+03:00
Українські Новини
Судреформа Зеленского началась: Рада вдвое сократила количество судей Верховного Суда

Судреформа Зеленского началась: Рада вдвое сократила количество судей Верховного Суда

Верховный суд Украины Фото: Судова влада
Верховный суд Украины Фото: Судова влада

Несмотря на то, что Верховный Суд призывал Верховную Раду не принимать законопроект №1008 о судебной реформе, депутаты сократили количество судей Верховного Суда с 200 до 100. За принятие в целом законопроекта №1008 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини. 

Данным законом вводится в действие судебная реформа Президента Владимира Зеленского. Рада отклонила все поправки, предлагающие не сокращать количество судей. 

Кроме того, парламент не принял во внимание доводы главы Верховного Суда Валентины Данишевской о перегруженности судей и недопустимости сокращения их числа. На данный момент ВС рассматривает около 70 тыс. дел.

Напомним, ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения. Судебная реформа Зеленского предусматривает, в частности сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Президента Владимира Зеленского.

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