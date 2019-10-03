Генсек Совета Европы обеспокоена судебной реформой Зеленского

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ее открытом письме от 2 октября в адрес министра иностранных дел Вадима Пристайко, передают Українськi Новини.

Генсек Совета Европы считает, что нормы законопроекта №1008, внесенного Зеленским, могут привести к нарушению принципа независимости судебной системы.

"Мы с определенным беспокойством встретили проект закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", принятый в первом чтении новоизбранной Верховной Радой", - сказано в письме Пейчинович-Бурич.

Она подчеркнула, что формирование независимой, эффективной и профессиональной судебной системы является частью обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы.

Она призывает Украину проводить судебную реформу в соответствии с требованиями Совета Европы и международными стандартами.

Совет Европы готов предоставить свою помощь в вопросе реформирования органов судебной власти, в частности, что касается работы над законопроектом №1008.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд призывает Верховную Раду не принимать законопроект №1008 о судебной реформе, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, до получения выводов Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.

Судебная реформа Зеленского предусматривает, в частности сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей.



Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.