Генсек Совета Европы обеспокоена судебной реформой Зеленского

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Президента Владимира Зеленского.\r\nОб этом говорится в ее открытом письме от 2 октября в адрес министра иностранных дел Вадима Пристайко, передают Українськi Новини.\r\nГенсек Совета Европы считает, что нормы законопроекта №1008, внесенного Зеленским, могут привести к нарушению принципа независимости судебной системы.\r\n"Мы с определенным беспокойством встретили проект закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", принятый в первом чтении новоизбранной Верховной Радой", - сказано в письме Пейчинович-Бурич.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОна подчеркнула, что формирование независимой, эффективной и профессиональной судебной системы является частью обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы.\r\nОна призывает Украину проводить судебную реформу в соответствии с требованиями Совета Европы и международными стандартами.\r\nСовет Европы готов предоставить свою помощь в вопросе реформирования органов судебной власти, в частности, что касается работы над законопроектом №1008.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховный Суд призывает Верховную Раду не принимать законопроект №1008 о судебной реформе, внесенный Президентом Владимиром Зеленским, до получения выводов Европейской комиссии "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.\r\nСудебная реформа Зеленского предусматривает, в частности сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 и перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей.Ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.