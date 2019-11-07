Закон о сокращении количества судей Верховного Суда вступил в силу

Закон о сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100 вступил в силу после того, как Президент Владимир Зеленский подписал его 4 ноября.

Закон №1008 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" был опубликован в парламентской газете "Голос України" 6 ноября и вступил в силу 7 ноября, передают Українськi Новини.

Данным законом предусмотрено сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) до 7 апреля 2020 года. Отбор судей будет проведен по критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и этики.

Судьи Верховного Суда, которые не пройдут отбор, смогут продолжить работу в апелляционных судах. Кроме того, законом предусмотрено создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего совета правосудия.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта. Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.