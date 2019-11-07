Закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду набув чинності

Закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 набув чинності після того, як Президент Володимир Зеленський підписав 4 листопада.

Закон №1008 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 6 листопада і набрав чинності 7 листопада, передають Українські Новини.

Цим законом передбачено скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 осіб. Процедуру скорочення суддів зобов'язаний провести новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) до 7 квітня 2020 року. Відбір суддів буде проведено за критеріями професійної компетентності, доброчесності та етики.

Судді Верховного Суду, які не пройдуть відбір, зможуть продовжити роботу в апеляційних судах. Крім того, законом передбачено створення комісії з питань доброчесності та етики. Ця комісія буде мати повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС та Вищої ради правосуддя.

До складу комісії входять 3 члени Вищої ради правосуддя і 3 міжнародних експерта. Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів в органи суддівського самоврядування, в тому числі ВСП, ініціювати їх звільнення, стежити за добропорядністю суддів Верховного Суду.