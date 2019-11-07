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07 листопада 2019, четвер, 08:46 17
Судова влада 2019-11-07T08:48:31+02:00
Українські Новини
Закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду набув чинності

Закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду набув чинності

Реформа, Верховний Суд України, Судова реформа, Володимир Зеленський
Верховний суд України Фото: Судова влада
Верховний суд України Фото: Судова влада

Закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 набув чинності після того, як Президент Володимир Зеленський підписав 4 листопада.

Закон №1008 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" був опублікований у парламентській газеті "Голос України" 6 листопада і набрав чинності 7 листопада, передають Українські Новини.

Цим законом передбачено скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 осіб. Процедуру скорочення суддів зобов'язаний провести новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) до 7 квітня 2020 року. Відбір суддів буде проведено за критеріями професійної компетентності, доброчесності та етики.

Судді Верховного Суду, які не пройдуть відбір, зможуть продовжити роботу в апеляційних судах. Крім того, законом передбачено створення комісії з питань доброчесності та етики. Ця комісія буде мати повноваження ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, членів ВККС та Вищої ради правосуддя.

До складу комісії входять 3 члени Вищої ради правосуддя і 3 міжнародних експерта. Вони отримають право оцінювати доброчесність кандидатів в органи суддівського самоврядування, в тому числі ВСП, ініціювати їх звільнення, стежити за добропорядністю суддів Верховного Суду.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня Рада скоротила кількість суддів Верховного Суду з 200 до 100, а 31 жовтня парламент розблокував підписання закону, що хоча Пленум Верховного Суду просив Президента ветувати цей закон.

Раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 та закликали Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення. Також генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Президента Володимира Зеленського.

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