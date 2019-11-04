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04 ноября 2019, понедельник, 14:40 428
Президент 2019-11-04T14:43:05+02:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о сокращении количества судей в два раза

Зеленский подписал закон о сокращении количества судей в два раза

Верховная Рада, Судебная реформа, Верховный Суд, Валентина Данишевская, Владимир Зеленский
Зеленский Владимир Фото: Офис Президента Украины
Зеленский Владимир Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1008 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Данным законом вводится в действие судебная реформа Президента. Рада отклонила все поправки, предлагающие не сокращать количество судей.

Кроме того, парламент не принял во внимание доводы главы Верховного Суда Валентины Данишевской о перегруженности судей и недопустимости сокращения их числа. На данный момент ВС рассматривает около 70 тыс. дел.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100, а 31 октября парламент разблокировал подписание закона.

Напомним, ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения. Также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Президента Владимира Зеленского.

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