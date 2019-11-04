Зеленский подписал закон о сокращении количества судей в два раза

Президент Владимир Зеленский подписал закон о сокращении количества судей Верховного Суда с 200 до 100.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1008 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Данным законом вводится в действие судебная реформа Президента. Рада отклонила все поправки, предлагающие не сокращать количество судей.

Кроме того, парламент не принял во внимание доводы главы Верховного Суда Валентины Данишевской о перегруженности судей и недопустимости сокращения их числа. На данный момент ВС рассматривает около 70 тыс. дел.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября Рада сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100, а 31 октября парламент разблокировал подписание закона.

Напомним, ранее международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывали Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения. Также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Президента Владимира Зеленского.