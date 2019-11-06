Суд заарештував три сараї і вигрібну яму прокурора-хабарника

Печерський районний суд наклав арешт на три сараї та вигрібну яму, що належать прокурору в Полтавській області, який підозрюється в одержанні хабара в розмірі 5 тис. доларів.

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань. Суд заарештував житловий будинок з господарськими будівлями - об'єкт житлової нерухомості загальною площею 85 кв. м, житлова площа 38,6 кв. м, а саме: сарай-літню кухню, погріб під ним, 2 сараї, вбиральні, гараж, ворота, вигрібну яму.

Підозрюваний обіймає посаду начальника Хорольського відділу Лубенської місцевій прокуратури Полтавської області.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР затримало 2 прокурорів за підозрою в отриманні 5 тис. доларів хабара від підприємця в Києві. Також суд заарештував майно Мунтяна і не дає йому користуватися iPhone.

Крім того, третина прокурорів ГПУ не пройшли переатестацію. Також прокурор побив відвідувача прокуратури в Києві.

Тим часом у Києві начальника відділення прокуратури помітили п'яним за кермом.