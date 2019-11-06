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06 листопада 2019, середа, 09:17 18
Суспільство 2019-11-06T12:30:04+02:00
Українські Новини
У Києві на тиждень обмежать рух на Броварському проспекті

У Києві на тиждень обмежать рух на Броварському проспекті

Ремонт, Київ, Обмеження руху, Броварський проспект
Броварський проспект. Скріншот: Google maps
Броварський проспект. Скріншот: Google maps

Після того як завершилися роботи на Південному мосту, попередили про нове обмеження руху в Києві, але вже на Броварському проспекті. Про це повідомляє прес-служба Київської державної адміністрації.

Обмеження буде діяти в період з 6 по 12 листопада.

"На шляхопроводі на перетині вулиці Кіото і Броварського проспекту починається ремонт консольної частини тротуару. Щоб менше впливати на трафік з 8:00 до 14:00 роботи виконувати в напрямку Броварів. А з 14:00 до 20:00 в напрямку центру", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 листопада поновлюється обмеження швидкості руху транспорту 50 км/год на 17 вулицях столиці.

Нагадаємо, що на ремонт до 2021 року на вхід з 8 ранку по буднях буде закріта одна з центральних станцій метрополітену.

Також стало відомо, що Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн. Раніше проект передбачав 830,1 млн гривень на реконструкцію мосту. Після перезатвердження проекту його вартість складе 1 млрд 50 млн гривень, з яких 716,3 млн безпосередньо йде на будівельні роботи.

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