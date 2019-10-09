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09 октября 2019, среда, 14:47 956
Экономика 2019-10-09T15:02:41+03:00
Українські Новини
Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн

Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн

Шулявский мост.
Шулявский мост.

Киевская городская государственная администрация увеличила стоимость реконструкции Шулявского путепровода на 170 млн гривен до 1 млрд гривен в то время, как строительство Шулявского моста остановлено.

Об этом говорится в распоряжении мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко №1775 от 7 октября, передают Українськi Новини.

Данным распоряжением переутвержден проект "Реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева" с учетом экспертных отчетов о проектной документации и смете расходов от июня и августа.

Ранее проект предусматривал 830,1 млн гривен на реконструкцию моста. После переутверждения проекта его стоимость составит 1 млрд 50 млн гривен, из которых 716,3 млн непосредственно идет на строительные работы.

Согласно распоряжению, по состоянию на 1 августа работы выполнены только на 60 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года. Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.

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