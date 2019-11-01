С сегодняшнего дня на некоторых улицах Киева снова действуют ограничения скорости до 50 км/ч

Сегодня, 1 ноября, возобновляется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах столицы, передают Українські Новини.

Так, в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 км/час.

Ранее Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.

Данные 17 участков являются приспособленными для более интенсивного трафика, поскольку не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне.

Разрешенная скорость движения увеличена следующих участках: просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской); Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта); ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части); Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини); Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева); просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста); просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади); ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного); ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста); просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади); просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части); бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои); ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской); просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Как сообщали Українські Новини, "Укравтодор" намерен ужесточить штрафы за превышение скорости.

Также ограничение максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах 50 км/ч вступило в силу 1 января.