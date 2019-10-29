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29 октября 2019, вторник, 13:04 610
Транспорт 2019-10-29T13:05:06+02:00
Українські Новини
Станцию "Золотые ворота" будут закрывать по утрам в рабочие дни в течении года

Станцию "Золотые ворота" будут закрывать по утрам в рабочие дни в течении года

Киев, Метрополитен, Ремонт, Золотые ворота, станции метро
Станция метро
Станция метро "Золотые Ворота". Фото: Киевский метрополитен

Начиная с 30 октября, вход на станцию "Золотые ворота" по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будет закрываться, сообщает пресс-служба метрополитена.

Такие ограничения вводят из-за ремонта эскалаторов. Пересадочный узел в это время будет работать, как обычно. Также со станции можно будет спокойно выйти. В остальное время "Золотые ворота" будет работать в обычном режиме.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

Новость о том, что ограничения продлятся почти полтора года и в промежуток времени, когда многие едут на работу, вызвала шквал негодования в соцсетях. Жители столицы предлагают ремонтировать ночью, а не в час пик. 

Как сообщали Українські Новини, в Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции. Также на всех эскалаторах двух центральных станций метро, "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота", Киева начнется масштабный ремонт.

Напомним, в Киеве отложили запуск электронного билета, так что жетоны и талоны все еще будут действовать. 

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