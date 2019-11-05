Електроенергія для населення здорожчає: новий глава НКРЕКП заявив про необхідність підняти тариф

В той час, як голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться, голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив про необхідність збільшення вартості електричної енергії для населення.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"У нас зарплати не будуть європейськими, поки ми не побудуємо ринок і поки ми не переможемо перехресне субсидування. Це самообман, що ми платимо найнижчий тариф на електроенергію, ми його платимо в ціні товару. Тобто ми платимо маленький тариф, за нас платить хлібзавод, закладає ціну на хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкуретноспособность", - сказав Тарасюк.

Він зазначив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі тарифи на електроенергію для населення і промисловості необхідно вирівнювати.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада Тарасюк був обраний головою НКРЕКП. Раніше Герус заявив, що російської електроенергії в Україні лише 1%.

Також голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі UA: Житомир заявив про прийняте рішення про скасування диференційованих тарифів з 1 липня, не уточнивши, хто і коли це рішення прийняв, однак київський постачальник електроенергії спростував інформацію про скасування нічного тарифу для населення.