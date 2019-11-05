підписатися на розсилку
24.55 24.9
27.2 27.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Фінанси
  • Електроенергія для населення здорожчає: новий глава НКРЕКП заявив про необхідність підняти тариф
05 листопада 2019, вівторок, 13:30 32
Фінанси 2019-11-05T13:37:35+02:00
Українські Новини
Електроенергія для населення здорожчає: новий глава НКРЕКП заявив про необхідність підняти тариф

Електроенергія для населення здорожчає: новий глава НКРЕКП заявив про необхідність підняти тариф

НКРЕКП, Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Валерій Тарасюк
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго

В той час, як голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ціна електроенергії для непобутових споживачів знизиться, голова Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявив про необхідність збільшення вартості електричної енергії для населення.

Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"У нас зарплати не будуть європейськими, поки ми не побудуємо ринок і поки ми не переможемо перехресне субсидування. Це самообман, що ми платимо найнижчий тариф на електроенергію, ми його платимо в ціні товару. Тобто ми платимо маленький тариф, за нас платить хлібзавод, закладає ціну на хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкуретноспособность", - сказав Тарасюк.

Він зазначив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі тарифи на електроенергію для населення і промисловості необхідно вирівнювати.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада Тарасюк був обраний головою НКРЕКП. Раніше Герус заявив, що російської електроенергії в Україні лише 1%.

Також голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета в коментарі UA: Житомир заявив про прийняте рішення про скасування диференційованих тарифів з 1 липня, не уточнивши, хто і коли це рішення прийняв, однак київський постачальник електроенергії спростував інформацію про скасування нічного тарифу для населення.

Більше новин про: НКРЕКП Електроенергія Тарифи на електроенергію Валерій Тарасюк

Архів
Новини
Співробітники Мін'юсту виявили ящики прихованої кореспонденції, - Малюська 15:07
Україна вперше в історії обмежила обмежила генерацію "зелених" виробників 15:00
"Київавтодор" хоче побудувати в столиці ще один міст через Дніпро 14:48
Україну включили в число 5 країн з високим рівнем небезпеки для роботи журналістів 14:44
Журналісти хочуть бачити Авакова, Зеленського та Клименка на парламентських слуханнях з безпеки 14:35
більше новин
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Шикарний готель біля озера в Італії: журналісти дізналися, куди знову пропав Богдан 14:30
В "Укрлендфармінг" розповіли, як окупити інвестиції в системи контролю лише за рік 14:19
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Українська співачка MARUV отримала премію MTV як співачка з Росії 14:27
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
Борги "Яблуневого Дару" виставлені на торги, - адвокат 11:00
більше новин
ГПУ звільнила слідчого, який розслідував справу Богдана 19:13
Україна буде членом НАТО, - Столтенберг 20:31
Ірина Луценко вирішила припинити повноваження депутата Ради, - ЗМІ 21:26
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
За Зеленського схеми в енергетиці нікуди не поділися, - Землянський 09:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok