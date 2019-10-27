Цена электроэнергии для небытовых потребителей понизится, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" продолжает держаться ниже 1,4 гривны.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Таким образом, уже скоро финальные счета небытовых потребителей будут ниже. Особенно важно это в части водоканалов. Ведь из-за подорожания э/э у водоканалов накапливались долги, а в Лисичанске несколько дней водоканал даже был отключен от электроэнергии, жителя города оставались без воды", - написал он.

Герус также отметил, что снижены счета для больниц, университетов, школ, садиков, военных частей означает экономию бюджетных средств. По его словам, такая цена электроэнергии дает основания для стабильности тарифов на воду, цен на метро, ​​троллейбус и все другие товары. Экономика становится более конкурентной.

"Недовольным, очевидно, остается "немонополист", который недозаработает миллиард гривен монопольных сверхприбылей. Интересно, что дальше, какой креатив по сценарию 2015: забастовки против снижения цены э/э, Крепость-2 и т.д.?" - задается вопросом Герус.

Напомним, ранее Герус заявил, что цена на электроэнергию упала на 7% по сравнению с первым полугодием. Также Герус заявил, что российской электроэнергии в Украине только 1%.