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24 июня 2019, понедельник, 19:47 564
Экономика 2019-06-24T19:53:13+03:00
Українські Новини
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию

С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию

С 1 июля в Украине будет отменен ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

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